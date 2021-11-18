Три человека погибли на пожарах в Пскове в октябре
В Пскове в октябре в результате 30 пожаров погибли три человека. Об этом сообщила заместитель главного государственного инспектора Пскова по пожарному надзору Олеся Васильева на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Основными причинами пожаров, которые привели к гибели людей, являются курение и алкоголь. В ноябре произошло 15 пожаров, погибших нет. Пострадавших за оба месяца не было.
«Большое внимание уделяется профилактике пожаров, сейчас работа в данном направлении усилена. Мы в тесном контакте с соцзащитой работаем», - отметила Олеся Васильева.
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