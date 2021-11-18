Три человека погибли на пожарах в Пскове в октябре

16:30, 18 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в октябре в результате 30 пожаров погибли три человека. Об этом сообщила заместитель главного государственного инспектора Пскова по пожарному надзору Олеся Васильева на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Основными причинами пожаров, которые привели к гибели людей, являются курение и алкоголь. В ноябре произошло 15 пожаров, погибших нет. Пострадавших за оба месяца не было.

«Большое внимание уделяется профилактике пожаров, сейчас работа в данном направлении усилена. Мы в тесном контакте с соцзащитой работаем», - отметила Олеся Васильева.