Почти все управляйки Пскова получили замечания за отсутствие проверок газового оборудования
Почти все управляющие компании Пскова получили замечания из-за отсутствия проверок внутридомового газового оборудования. Об этом сообщила представитель прокуратуры на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Представитель городской прокуратуры заметила, что проблема эксплуатацию внутридомового газового оборудования актуально для Пскова. Так, в прошлом году 5 исков направили в управляющие компании, которые не проводили обследование оборудования.
В этом году замечания выявлены почти по всем управляющим компаниям. Докладчик отметила, что ненадлежащее содержание газового оборудования может привести к серьёзным последствиям.
Глава города Елена Полонская пообещала проработать этот вопрос.
Напомним, в связи с участившимися случаями в стране пожаров, связанных с эксплуатацией газового оборудования, прошло совещание в администрации региона, и все отделы надзорной деятельности ведомства будут заниматься профилактикой и в этой сфере. Будут проводить совместные рейды с Газпромом.
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