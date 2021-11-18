Почти все управляйки Пскова получили замечания за отсутствие проверок газового оборудования

16:52, 18 ноября 2021, ПАИ

Почти все управляющие компании Пскова получили замечания из-за отсутствия проверок внутридомового газового оборудования. Об этом сообщила представитель прокуратуры на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель городской прокуратуры заметила, что проблема эксплуатацию внутридомового газового оборудования актуально для Пскова. Так, в прошлом году 5 исков направили в управляющие компании, которые не проводили обследование оборудования.

В этом году замечания выявлены почти по всем управляющим компаниям. Докладчик отметила, что ненадлежащее содержание газового оборудования может привести к серьёзным последствиям.

Глава города Елена Полонская пообещала проработать этот вопрос.

Напомним, в связи с участившимися случаями в стране пожаров, связанных с эксплуатацией газового оборудования, прошло совещание в администрации региона, и все отделы надзорной деятельности ведомства будут заниматься профилактикой и в этой сфере. Будут проводить совместные рейды с Газпромом.