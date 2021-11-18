Жителей Пскова просят принять активное участие в заключении социальных контрактов

17:59, 18 ноября 2021, ПАИ

Жителей Пскова просят активнее обращаться в территориальный отдел города Пскова для заключения контракта, так как это действующая мера социальной поддержки семей от государства, заявила руководитель территориального отдела соцзащиты Пскова Кристина Калашникова на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Благодаря социальному контракту у семей есть возможность выйти из трудных жизненных ситуаций и увеличить свой доход, который поможет реализовать возможности для семьи» , - прокомментировала Калашникова.

На территории Псковской области реализуется программа поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан. Эта программа предоставляет оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, который заключается между семьей и территориальным органом города Пскова.

Программа реализуется в трех направлениях. Первое направление — осуществление индивидуально-предпринимательской деятельности, когда гражданин может оформиться в качестве самозанятого или в качестве ИП.

Второе направление программы — поиск работы и трудоустройство. Контракт по этой программе заключается на 9 месяцев. При заключении такого контракта можно получить сумму размером в 212 790 рублей в первый месяц, и последующие три месяца после заключения контракта и официального трудоустройства семья будет получать выплаты в размере 12 790 рублей.

Третье направление социального контракта — иные мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.