Более 19 тонн белорусских яблок не пропустили через границу в Псковской области

16:59, 18 ноября 2021, ПАИ

В пункте карантина растений Долосцы-1 в Псковской области не пропустили 19,7 тонн белорусских яблок, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Свежие яблоки следовали в Брянскую область. При осуществлении досмотра было установлено, что часть яблок не имели фитосанитарный сертификат, удостоверяющий безопасность и полное соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Было выдано предписание о возврате груза в Белоруссию. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.