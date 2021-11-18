Более 19 тонн белорусских яблок не пропустили через границу в Псковской области
В пункте карантина растений Долосцы-1 в Псковской области не пропустили 19,7 тонн белорусских яблок, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Свежие яблоки следовали в Брянскую область. При осуществлении досмотра было установлено, что часть яблок не имели фитосанитарный сертификат, удостоверяющий безопасность и полное соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.
Было выдано предписание о возврате груза в Белоруссию. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Порховичка Нина Григорьева участвовала в 10-м сезоне телепроекта «Голос» на Первом канале
Что ждёт псковичей на фестивале современного искусства, рассказал Николай Хондзинский
Первый международный фестиваль современного искусства в Пскове начнётся с музыки, написанной 250 лет назад