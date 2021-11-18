Один очаг АЧС сохраняется в Псковской области
Один очаг африканской чумы свиней остаётся активным в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Очаг «полыхает» на территории ООО «Идаванг» в Островском районе.
Также в регионе сохраняются девять очагов по бешенству в Новосокольническом, Печорском, Великолукском районах, а также в Великих Луках.
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