Один очаг АЧС сохраняется в Псковской области

17:00, 18 ноября 2021, ПАИ

Один очаг африканской чумы свиней остаётся активным в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Очаг «полыхает» на территории ООО «Идаванг» в Островском районе.

Также в регионе сохраняются девять очагов по бешенству в Новосокольническом, Печорском, Великолукском районах, а также в Великих Луках.