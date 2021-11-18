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Общество

Неизвестные испортили новую детскую площадку на Звездной в Пскове

В Пскове во дворе дома №18 на улице Звездной неизвестные испортили новый детский игровой комплекс, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Установку детской площадки завершили 30 сентября. А 18 ноября было выявлено повреждение одной из пластиковых горок.

По данному факту управление городского хозяйства администрации города Пскова намерено подать заявление в полицию. Также планируется заключить контракт на замену поврежденного элемента, так как ликвидация последствий вандализма гарантийным случаем не является. На период, пока не появится новый элемент, испорченная горка будет закрыта.

«Замена элемента детской площадки – это существенные затраты для городского бюджета. Эти деньги мы могли бы направить на покупку чего-то нового и полезного. Досадно, что люди не ценят и не берегут то, что создается в нашем городе», - подчеркнула заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Татьяна Алексеева.

Детскую площадку установили в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за счет средств городского бюджета на 2021 год. Заказчиком работ выступало управление городского хозяйства администрации города Пскова, работы выполнило ООО «СпецТрансСервис».

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