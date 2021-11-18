Новогоднюю ёлку в Кремле снова отменили из-за коронавируса

17:06, 18 ноября 2021, ПАИ

Новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в предстоящие праздники проводиться не будет из-за пандемии ковида, пишет РИА Новости.

«Будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале «Карусель». Запись спектакля будет также проходить без зрителей», — уточнила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

Праздничное новогоднее представление во дворце съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец) проводится с начала 1960-х годов. Эта новогодняя елка считалась главной в СССР. До постройки дворца съездов ее проводили в Колонном зале Дома Союзов (с 1937 по 1954 год), а затем в Большом Кремлевском дворце.

На предыдущий Новый год Кремлевская елка также состоялась только в телеформате.