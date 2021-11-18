Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 274 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковской области в этом году

В Псковской области за 10 месяцев текущего года введено более 274 тысяч квадратных метров жилья, что превышает 90% от планового показателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Большая часть порядка 204 тысяч квадратных метров – это индивидуальное жилищное строительство, площадь многоквартирных жилых домов, сданных в этом году в эксплуатацию, превысила 70 тысяч квадратных метров. Ведётся также работа и по капитальному ремонту имеющегося жилого фонда. В региональную программу капитального ремонта включено более 4,8 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает порядка 400 тысяч человек. Начиная с 2015 года отремонтировано более двух тысяч элементов в 990 многоквартирных домах области на общую сумму порядка 2,6 млрд руб.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

18 ноября 2021

Елена Полонская поздравила сотрудников псковского УФАС с 30-летием организации
18 ноября 2021

До 1 декабря 2021 года псковичи должны оплатить имущественные налоги

18 ноября 2021

Время уборки тротуаров от снега в Пскове изменится

18 ноября 2021

Жителей Пскова просят принять активное участие в заключении социальных контрактов

18 ноября 2021

В ПсковГУ соберут макулатуру в пользу бездомных животных
18 ноября 2021

337 человек задержано в Псковской области за пьяное вождение

18 ноября 2021

Один очаг АЧС сохраняется в Псковской области
18 ноября 2021

Жители города Дно выдвинули певицу Елену Швецову на премию «Народное признание»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...