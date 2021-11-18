Более 274 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковской области в этом году

17:14, 18 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области за 10 месяцев текущего года введено более 274 тысяч квадратных метров жилья, что превышает 90% от планового показателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Большая часть – порядка 204 тысяч квадратных метров – это индивидуальное жилищное строительство, площадь многоквартирных жилых домов, сданных в этом году в эксплуатацию, превысила 70 тысяч квадратных метров. Ведётся также работа и по капитальному ремонту имеющегося жилого фонда. В региональную программу капитального ремонта включено более 4,8 тысячи многоквартирных домов, в которых проживает порядка 400 тысяч человек. Начиная с 2015 года отремонтировано более двух тысяч элементов в 990 многоквартирных домах области на общую сумму порядка 2,6 млрд руб.