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Общество

Михаил Ведерников принял участие в совещании по развитию строительной отрасли и ЖКХ в Москве

18 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве принимает участие в семинаре-совещании по вопросу Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основные направления Стратегии и роль субъектов РФ в подготовке документа озвучил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, который курирует в правительстве РФ вопросы строительства и развития городской среды. Он высоко оценил подобный формат взаимодействия федеральных и региональных властей для получения обратной связи при разработке основного документа, который должен определить приоритеты развития строительной отрасли не только на ближайшие годы, но и на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«Каждый регион вносит свой вклад в создание и реализацию Стратегии стройотрасли и ЖКХ. Мы уже получили более сотни замечаний от экспертов и профессионального сообщества. Все они, безусловно, будут учтены. Сегодня ЖКХ — это один из наиболее актуальных вопросов для регионов, который требует большого внимания», — подчеркнул он и сообщил о планах провести заседание Госсовета по итогам выработки предложений.

«Стратегия направлена на достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента России, — отметил в свою очередь министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. — Инструменты, нашедшие отражение в проекте Стратегии, сформированы и подобраны с учетом современных, высокотехнологичных решений. Благодаря этому мы сможем, с одной стороны, повысить доступность качественного и комфортного жилья для граждан, с другой — упростить и сократить строительно-инвестиционный цикл в целом».

Работа семинара продолжилась на тематических круглых столах, где представители федеральных структур и ведомств вместе с главами субъектов рассмотрели ключевые элементы Стратегии для внесения уточнений в проект документа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в обсуждении различных аспектов модернизации коммунальной инфраструктуры, управления жилищным фондом, создания комфортной городской среды, а также повышения экологической эффективности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, проект Стратегии развития стройотрасли страны ранее был представлен Минстроем России. Документ разработан в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Основные задачи Стратегии — повышение комфорта, качества и уровня жизни людей, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минимизация негативного воздействия на окружающую среду. В частности, предусматривается, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем вырастет до 33,8 квадратного метра, ежегодный объем ввода жилья достигнет 120 млн квадратных метров, а частные инвестиции в строительство жилья превысят 70 трлн рублей.

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