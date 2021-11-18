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Культура

Псковский театр драмы объявляет «чёрную пятницу» с 19 по 22 ноября

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина присоединится к главной распродаже года и подарит зрителям скидки до 50% на спектакли и концерты. В акции будут участвовать мероприятия «Потапов-феста», который пройдет в Псковском драмтеатре в конце ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Черная пятница» стартует 19 ноября в 10:00 и продлится четыре дня. Купить билеты с существенной скидкой зрители смогут до 23:59 понедельника, 22 ноября. Билеты в рамках акции можно приобрести как в театральной кассе, так и онлайн.

В пятницу, 19 ноября, в 10:00 театр опубликует промокоды на скидку в своих соцсетях и на сайте: заветная комбинация появится в онлайн-афише и на странице спектакля. Афиша «Потапов-феста» опубликована здесь.

Касса театра работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв на обед с 15:00 до 15:30) по адресу: Псков, ул. Пушкина, 13.

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Опубликована декабрьская и новогодняя афиша Псковского драмтеатра

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