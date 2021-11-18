Эксперты спрогнозировали перебои с поставками автозапчастей в Россию

17:38, 18 ноября 2021, ПАИ

Эксперты спрогнозировали перебои с поставками автозапчастей в Россию. Причины кроются в энергетическом кризисе в Китае, пишет газета «Известия» со ссылкой на маркетплейс Autodoc.

«Из-за энергетического кризиса ряд крупных китайских производителей автомобильных компонентов в течение последнего месяца вынуждены были переходить на работу три-четыре раза в неделю. Это может негативно отразиться на поставках автомобильных запчастей на российский рынок», – говорится в сообщении маркетплейса.

По данным экспертов Autodoc, в ближайшее время может образоваться дефицит на некоторые автомобильные запчасти в России или же существенно снизиться их ассортимент. Чтобы предотвратить эту ситуацию, ведущие российские дистрибьюторы автомобильных запчастей увеличивают закупку ходовых автомобильных компонентов и расходных материалов.