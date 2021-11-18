В ПсковГУ соберут макулатуру в пользу бездомных животных

17:40, 18 ноября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете стартовала экологическая акция «Сдай макулатуру - помоги приюту «Лесопилка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в вузе.

Акция продлится до 9 декабря включительно. Во всех институтах учреждения организованы пункты приёма макулатуры в рамках проекта «ЭкоВуз». Все средства, вырученные от сдачи макулатуры, пойдут на закупку продуктов, которые будут переданы в приют для бездомных животных «Лесопилка».

Регистрацию для волонтеров и участников можно пройти здесь.

В день вывоза потребуется помощь юношей, чтобы загрузить собранную макулатуру в машину. Дата и время будут известны позднее.

Организатор акции — студент Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Алексей Телюшин. В прошлом году он выиграл на форуме «Территория смыслов. Псков» грант в размере 370 тысяч на реализацию своего проекта «ЭкоВуз». Молодой человек занимается развитием экологического мышления среди студентов и преподавателей ПсковГУ и созданием на территории вуза экопространства. Проект способствует популяризации культуры разумного потребления и внедрению системы раздельного сбора мусора.