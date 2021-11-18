До 1 декабря 2021 года псковичи должны оплатить имущественные налоги

18:05, 18 ноября 2021, ПАИ

До 1 декабря 2021 года жители Пскова должны оплатить свои имущественные налоги, так как уже с 2 декабря они станут налоговой задолженностью, сообщил заместитель начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по Псковской области Вячеслав Иванов на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня мы обратились к главе города Елене Полонской для того, чтобы она оказала нам посильную помощь в плане информирования налогоплательщиков. А именно налогоплательщиков муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, чтобы они своевременно до первого числа заплатили имущественные налоги», - прокомментировал Иванов.

Также он отметил, что уровень собираемости налогов в Псковской области находится на уровне прошлого года, но главным результатом является повышение собираемости налоговых платежей. Кроме того проводится информационная и индивидуальная работа по телефону с налогоплательщиками.