5 вышек мобильной связи установили в Псковской области в рамках второго этапа федерального проекта

17:48, 18 ноября 2021, ПАИ

5 вышек мобильной связи уже установили в Псковской области в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства, пишет официальный Telegram-канал региона.

Две вышки установлено в деревнях Плессы и Шилово Бежаницкого района. На открытии вышки присутствовали губернатор Михаил Ведерников и вице-президент филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Ещё три вышки установлены в деревнях Жадрицы, Дубровы и Стехново Новоржевского района.

Напомним, в рамках этого проекта всего планируется установить до конца года 12 вышек, также 48 вышек будет установлено в регионе в населенных пунктах с населением от 20 до 100 человек в рамках проекта, который поддержал председатель правительства Михаил Мишустин.