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Общество

5 вышек мобильной связи установили в Псковской области в рамках второго этапа федерального проекта

5 вышек мобильной связи уже установили в Псковской области в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства, пишет официальный Telegram-канал региона.

Две вышки установлено в деревнях Плессы и Шилово Бежаницкого района. На открытии вышки присутствовали губернатор Михаил Ведерников и вице-президент филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Ещё три вышки установлены в деревнях Жадрицы, Дубровы и Стехново Новоржевского района.

Напомним, в рамках этого проекта всего планируется установить до конца года 12 вышек, также 48 вышек будет установлено в регионе в населенных пунктах с населением от 20 до 100 человек в рамках проекта, который поддержал председатель правительства Михаил Мишустин.

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