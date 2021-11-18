Иномарка в Пскове сбила ребёнка
Сегодня, 18 ноября, на улице Народная, 57 в Пскове водитель автомобиля Ford Fusion совершил наезд на ребёнка восьми лет. Как сообщил корреспондент ПАИ, медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего с предположительным диагнозом: сотрясение головного мозга.
На месте работают спасатели и представители дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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