Иномарка в Пскове сбила ребёнка

18:22, 18 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 18 ноября, на улице Народная, 57 в Пскове водитель автомобиля Ford Fusion совершил наезд на ребёнка восьми лет. Как сообщил корреспондент ПАИ, медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего с предположительным диагнозом: сотрясение головного мозга.

На месте работают спасатели и представители дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.