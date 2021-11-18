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Общество

Псковские библиотекари научили юных читателей обращаться с мусором

В Псковской модельной детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов прошло интерактивное занятие для школьников «Мусорознайка». Вместе с псковским экологическим активистом Сергеем Елизаровом второклассники из школы № 20 разбирались, как надо правильно обращаться с мусором, чтобы, как дети это сами сформулировали, «не захлебнуться» в отходах человеческой жизнедеятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

«И если в начале занятия школьники предлагали запускать мусор в космос, то к концу экоурока они научились сортировать отходы, чтобы можно было отправить их на переработку», – заметили в библиотеке.

Сотрудники библиотеки «Радуга» заодно познакомили ребят с книгой Ильи Кочергина «Вся правда про мусор», в которой рассказывается про учёных-гарбологов, а также про мусорные острова и мусорные горы, на которых выросли целые города, например, Рим.

Кроме того, Сергей Елизаров объяснил детям, какие виды бытовых отходов существуют, как рост численности населения Земли влияет на объёмы мусора и сколько мусора в среднем производит каждый живущий на свете человек.

Потом ученики 2 «В» класса разделились на «три городских района» и закрепили полученные экологические знания в игре.

Напомним, что Детская экологическая библиотека «Радуга» на Новосёлов, 11 – вторая модельная библиотека в Пскове, модернизированная благодаря национальному проекту «Культура».

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