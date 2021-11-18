Десять тысяч «Пушкинских карт» оформлено в Псковской области

19:30, 18 ноября 2021, ПАИ

На сегодняшний день в Псковской области уже оформлено порядка 10 тысяч «Пушкинских карт», по которым совершены около тысячи транзакций, рассказала изданию «Аргументы и факты – Псков» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

В числе тех учреждений культуры, которые пользуются наибольшей популярностью, она назвала Псковскую областную филармонию и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, где зафиксированы сотни транзакций. Также в числе лидеров находятся Псково-Изборский объединённый музей-заповедник, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Великолукский драматический театр.

Также сегодня по «Пушкинской карте» можно купить билеты в Городской культурный центр и Дом офицеров в Пскове, в Псковский областной театр кукол, в Военно-исторический музей-заповедник Псковской области, в Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, в Порховский краеведческий музей и Великолукский дом культуры Ленинского комсомола. «По количеству транзакций по «Пушкинской карте» муниципальные учреждения немного послабее, но причина понятна: у нас была неделя без работы на зрителя», — отметила Ольга Тимофеева.

До конца года планируется подключить к программе ещё около пяти учреждений культуры, остальные — в следующем году. При этом председатель регионального комитета по культуре заметила, что план на 2021 год регион уже выполнил.

«Мы бы хотели, чтобы подключились все великолукские дома культуры, островский, будем дополнительно работать с музеями», — добавила она.

Читайте целиком статью Елены Лешкиной на сайте издания.