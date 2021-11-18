Главврач Псковской межрайонной больницы рассказала о медотводе от прививки от коронавируса

19:56, 18 ноября 2021, ПАИ

«Медицинский отвод — это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями», — рассказала ПАИ главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.



Документ о том, что прививка вам противопоказана, выдадут в медучреждении. Терапевт или профильный специалист определит наличие противопоказаний, но решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия. Причём это должна быть не любая врачебная комиссия, а той медицинской организации, к которой пациент приписан. В письме Минздрава говорится, что в справке должны быть отражены Ф. И. О. пациента, дата рождения, диагноз, определяющий медицинский отвод, срок действия справки и место её предоставления.

В минувшую пятницу главврач межрайонной больницы Елена Уткина ответила на вопросы членов оперштаба и жителей района о борьбе с коронавирусом и вакцинации в Псковском районе.