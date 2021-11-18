Предстоящий в Пскове фестиваль современного искусства обсудили в медиацентре ПАИ

20:27, 18 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS в Пскове, а также ближайшим планам Псковской областной филармонии.

Для вас мы узнали:

фестиваль MAGNUM OPUS пройдёт в Псковской областной филармонии впервые. В программе фестиваля: 19 ноября концерт-открытие MAGNUM OPUS, 4 декабря вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», а 10 декабря опера «Богема»; первый международный фестиваль современного искусства в Пскове начнётся с музыки, написанной 250 лет назад; фестиваль современного искусства в Пскове можно посетить по «Пушкинской карте»; в рамках фестиваля 20 ноября состоится презентация книги датского писателя Питера Хёга «Твоими глазами»; псковичи могут выиграть билеты на юбилейный концерт симфонического оркестра Псковской области; из-за нехватки музыкантов и, как следствие, музыкальных инструментов Губернаторский симфонический оркестр Псковской области ограничен в выборе произведений; на концерте по случаю 25-летия оркестра 25 ноября зрители увидят редкие архивные кадры выступлений музыкантов.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.