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Предстоящий в Пскове фестиваль современного искусства обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS в Пскове, а также ближайшим планам Псковской областной филармонии.

Для вас мы узнали:

  1. фестиваль MAGNUM OPUS пройдёт в Псковской областной филармонии впервые. В программе фестиваля: 19 ноября концерт-открытие MAGNUM OPUS, 4 декабря вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», а 10 декабря опера «Богема»;
  2. первый международный фестиваль современного искусства в Пскове начнётся с музыки, написанной 250 лет назад;
  3. фестиваль современного искусства в Пскове можно посетить по «Пушкинской карте»;
  4. в рамках фестиваля 20 ноября состоится презентация книги датского писателя Питера Хёга «Твоими глазами»;
  5. псковичи могут выиграть билеты на юбилейный концерт симфонического оркестра Псковской области;
  6. из-за нехватки музыкантов и, как следствие, музыкальных инструментов Губернаторский симфонический оркестр Псковской области ограничен в выборе произведений;
  7. на концерте по случаю 25-летия оркестра 25 ноября зрители увидят редкие архивные кадры выступлений музыкантов.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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