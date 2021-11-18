Великолукские волонтёры получили грамоты за свою активную работу

20:39, 18 ноября 2021, ПАИ

Вчера в здании «Кванториума» города Великие Луки прошло награждение волонтёров. На церемонии награждения от партии «Единая Россия» за бескорыстный труд волонтёров поблагодарила депутат городской Думы Елена Чернозубова, сообщает Telegram-канал Luki News.

«17 ноября отмечается День студента, в этот день мы награждаем самых активных волонтёров, студентов за активную жизненную позицию, за участие в различных акциях, а также за то, что помогают пожилым людям — в общем, занимаются волонтёрской деятельностью», — отметила Елена Михайловна.

«Я получила грамоту за активное участие в акции «Мы вместе», которая длилась на протяжении года. Мы помогали пенсионерам и людям в период пандемии. Для меня волонтёрство — это самое главное, я очень люблю помогать людям», — рассказала волонтёр Ангелина Астахова.

Награждение лучших волонтёров стало доброй традицией.