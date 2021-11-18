В Пскове срочно ищут донора для кота с гематокритом

22:26, 18 ноября 2021, ПАИ

В Пскове срочно ищут привитых кошек-доноров в возрасте от 2 до 6 лет (вес — от 4 килограммов) для переливания крови коту Пушину, страдающему от низкого гематокрита, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Владельцы отметили, что для питомца(ев) риски отсутствуют, так как забор крови будет проводиться без непосредственного контакта с больным котом.

Звонить можно в любое время: 8-953-248-16-21 (Ирина).