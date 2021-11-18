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Общество

В Пскове срочно ищут донора для кота с гематокритом

Коту Пушину нужна помощь. Фото из соцсети «ВКонтакте»

В Пскове срочно ищут привитых кошек-доноров в возрасте от 2 до 6 лет (вес — от 4 килограммов) для переливания крови коту Пушину, страдающему от низкого гематокрита, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Владельцы отметили, что для питомца(ев) риски отсутствуют, так как забор крови будет проводиться без непосредственного контакта с больным котом. 

Звонить можно в любое время: 8-953-248-16-21 (Ирина). 

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