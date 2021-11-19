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Культура

Новая выставка открылась в великолукской усадьбе Софьи Ковалевской

В Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в Полибино в Великолукском районе открылась новая экспозиция «Жизнь с увлечением», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В музей-усадьбу поступило новое экспозиционное оборудование. Реставрация усадьбы в Полибино еще не завершена, но современные стеллажи и витрины уже в работе и используются для выставки.

Софья Васильевна Ковалевская – первая русская женщина-математик, талантливый писатель и общественный деятель. Являлась членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, профессором Стокгольмского университета. В имении Полибино проживала в возрасте от 8 до 18 лет в 1858-1868 гг. Софья Ковалевская очень любила заниматься рукоделием. В музее-усадьбе экспонируется коврик, вышитый Ковалевской и подаренный шведскому астроному Гюго Гюльдену. В музей его привезла из Швеции заведующая Валентина Румянцева.

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