Двое мужчин незаконно добывали рыбу сетями в акватории Тёплого озера

22:50, 18 ноября 2021, ПАИ

В Гдовском районе двое неработающих мужчин устроили лов рыбы сетями в Тёплом озере. Об этом сообщает газета «Гдовская правда».

Не всегда рыбалка приносит положительные эмоции, сообщает корреспондент. Жажда добычи браконьеров не только пагубно влияет на природу, но и грозит нарушителям серьёзным административным наказанием.

Хорошо клевало и у двух мужчин, которые с использованием сетей незаконно вели лов рыбы у деревни Чудская Рудница. Неработающие местные жители 1978 и 1998 годов рождения поймали около 400 окуней, более 700 плотвин, а также рыб других пород — язей, лещей, щук, судаков, густер.

Сотрудниками ОМВД России по Гдовскому району у браконьеров были изъяты семь сетей, лодка с мотором, а также незаконный улов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается причинённый браконьерами ущерб. По имеющимся сведениям, он может исчисляться сотнями тысяч рублей.

