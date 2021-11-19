Двое мужчин незаконно добывали рыбу сетями в акватории Тёплого озера
В Гдовском районе двое неработающих мужчин устроили лов рыбы сетями в Тёплом озере. Об этом сообщает газета «Гдовская правда».
Не всегда рыбалка приносит положительные эмоции, сообщает корреспондент. Жажда добычи браконьеров не только пагубно влияет на природу, но и грозит нарушителям серьёзным административным наказанием.
Хорошо клевало и у двух мужчин, которые с использованием сетей незаконно вели лов рыбы у деревни Чудская Рудница. Неработающие местные жители 1978 и 1998 годов рождения поймали около 400 окуней, более 700 плотвин, а также рыб других пород — язей, лещей, щук, судаков, густер.
Сотрудниками ОМВД России по Гдовскому району у браконьеров были изъяты семь сетей, лодка с мотором, а также незаконный улов.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается причинённый браконьерами ущерб. По имеющимся сведениям, он может исчисляться сотнями тысяч рублей.
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Двое мужчин незаконно добывали рыбу сетями в акватории Тёплого озера