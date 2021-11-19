Дождь и холодный ветер ожидается в Пскове 19 ноября
19 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой дождь, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер западных направлений умеренный. Температура днем +1...+6 градусов.
В Пскове днем небольшой дождь. Температура днем +3...+5. В Великих Луках днем небольшой дождь. Температура днем +2...+4.
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