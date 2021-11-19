Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи не увидят самое продолжительное с XV века лунное затмение 19 ноября

Россиян ожидает самое долгое за последние полтысячи лет частное лунное затмение, сообщает «Роскосмос».

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — рассказали в госкорпорации.

Затемнение можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.

Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48. Максимальная фаза наступит в 12:04. В это время естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды. 

В Пскове увидеть это явление нельзя, так как небесное тело окажется под горизонтом. Наблюдать за ним смогут только жители Дальнего Востока. Им будут доступны максимальная и частные фазы. Наибольшая — практически полная (0,97) — может наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

При этом посмотреть, как небесное светило попадает в тень другого, в большинстве регионов жители смогут ранним вечером, когда потускневшая Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Циклон «Ульрих» надвигается на Псковскую область
19 ноября 2021

30 пациентов на одного врача приходится в Псковской инфекционной больнице
19 ноября 2021

Дождь и холодный ветер ожидается в Пскове 19 ноября
19 ноября 2021

В Плюссе восстанавливают пешеходный переход через железную дорогу
19 ноября 2021

Как Дед Мороз стал брендом и о закулисье шоу «Голос» – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
18 ноября 2021

Три ТОС в Воронцовской волости получили гранты
18 ноября 2021

В Пскове срочно ищут донора для кота с низким гематокритом
18 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как разбогатеть творческим псковичам?

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...