Псковичи не увидят самое продолжительное с XV века лунное затмение 19 ноября

08:55, 19 ноября 2021, ПАИ

Россиян ожидает самое долгое за последние полтысячи лет частное лунное затмение, сообщает «Роскосмос».

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — рассказали в госкорпорации.

Затемнение можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.



Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48. Максимальная фаза наступит в 12:04. В это время естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.

В Пскове увидеть это явление нельзя, так как небесное тело окажется под горизонтом. Наблюдать за ним смогут только жители Дальнего Востока. Им будут доступны максимальная и частные фазы. Наибольшая — практически полная (0,97) — может наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

При этом посмотреть, как небесное светило попадает в тень другого, в большинстве регионов жители смогут ранним вечером, когда потускневшая Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.

