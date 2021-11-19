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Циклон «Ульрих» надвигается на Псковскую область

Циклон «Ульрих» надвигается на Псковскую область, сообщают «Россети Северо-Запад» в своём официальном Telegram-канале.

Ожидается сильный шквалистый ветер и аномальное количество мокрого снега и дождя. В связи с этим филиалы «Россетей» в Вологодской, Новгородской и Псковской областях работают в режиме повышенной готовности.

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 389 аварийных бригад и 576 единиц техники. 112 дизельных генераторов общей мощностью 6,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Неблагоприятная погода сохранится до субботы.

Специалисты компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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