Жителей Опочецкого района осудят за выращивание конопли дома
Двоих жителей Опочецкого района осудят за выращивание конопли дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
Летом текущего года обвиняемые выращивали в частном доме растения конопли, содержащие наркотическое средство, по мере роста которых осуществляли их незаконный сбор, сушку и хранение.
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области и УКОН УМВД России по Псковской области. В ходе обыска в доме обнаружили и изъяли коноплю массой более 870 граммов, что является крупным размером.
По данному факту возбудили уголовное дело. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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