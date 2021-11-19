Жителей Опочецкого района осудят за выращивание конопли дома

09:24, 19 ноября 2021, ПАИ

Двоих жителей Опочецкого района осудят за выращивание конопли дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Летом текущего года обвиняемые выращивали в частном доме растения конопли, содержащие наркотическое средство, по мере роста которых осуществляли их незаконный сбор, сушку и хранение.

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области и УКОН УМВД России по Псковской области. В ходе обыска в доме обнаружили и изъяли коноплю массой более 870 граммов, что является крупным размером.

По данному факту возбудили уголовное дело. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.