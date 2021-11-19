Более 215 тысяч жителей Псковской области получили защиту от коронавируса

09:49, 19 ноября 2021, ПАИ

215 481 житель Псковской области получил защиту от коронавируса. За сутки полный курс вакцинации прошел 1501 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом в регионе привились 231 829 человек, в том числе 1627 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 17 794 жителя региона, за сутки повторно привились 313 человек.

Глава региона призвал убедить родных и близких защитить своё здоровье и сделать прививку. По его словам, это общий приоритет в борьбе с COVID-19.