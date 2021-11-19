Более 215 тысяч жителей Псковской области получили защиту от коронавируса
215 481 житель Псковской области получил защиту от коронавируса. За сутки полный курс вакцинации прошел 1501 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Первым компонентом в регионе привились 231 829 человек, в том числе 1627 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 17 794 жителя региона, за сутки повторно привились 313 человек.
Глава региона призвал убедить родных и близких защитить своё здоровье и сделать прививку. По его словам, это общий приоритет в борьбе с COVID-19.
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