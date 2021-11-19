Две ученицы Тямшанской гимназии стали стипендиатами главы Псковского района

09:52, 19 ноября 2021, ПАИ

Десятиклассница Дарья Ильчук и ученица 11-го класса Лейла Касумова получили именные стипендии главы Псковского района за особые успехи в учебной, исследовательской и интеллектуальной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Дипломы лауреатов стипендии главы муниципального образования школьницам вручила глава Псковского района Наталья Фёдорова. Она поздравила стипендиатов с заслуженными наградами и пожелала их одноклассникам, присутствовавшим на встрече, также стремиться к знаниям, уверенно идти к намеченным целям, всесторонне развиваться и быть готовыми учиться новому на протяжении всей жизни.