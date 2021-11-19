Более 256 млн человек в мире заразились COVID-19

10:01, 19 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 19 ноября в мире зарегистрировано 256 387 022 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 148 071 человек. Количество выздоровевших – 231 605 604.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 48 398 455. В этой стране от коронавируса умерло 789 155 человек, выздоровело – 38 330 073.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 219 912 человек, 7 919 250 пациентов выздоровело, 260 335 – умерло.