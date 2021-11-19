Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В 16 регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет

Обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России. Ещё в пяти регионах прививка понадобится учащимся, которые будут проходить практику не в учебном заведении, сообщает РИА «Новости».

Прививку обязаны сделать студенты Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы.

Студентам Санкт-Петербурга, Татарстана, Астрахани, Нижегородской и Калужской областей понадобится прививка для прохождения учебной практики вне стен образовательного учреждения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

В Пскове сотрудник транспортной полиции помог спасти жизнь человека
19 ноября 2021

Данные пациентов Псковской инфекционки доступны всем медикам страны
19 ноября 2021

Губернатор Псковской области поздравил педагогов вузов с профессиональным праздником
19 ноября 2021

Фоторепортаж: Как псковские юные фигуристы тренируются в Ледовом дворце
19 ноября 2021

Более двух тысяч литров спиртного изъяли полицейские в Великих Луках
19 ноября 2021

Тала Нещадимова: Снежный покров пока не прогнозируется в Псковской области
19 ноября 2021

Псковский педиатр рассказала о влиянии пандемии на детскую вакцинацию
19 ноября 2021

Неустойчивая погода ожидается в Псковской области на следующей неделе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...