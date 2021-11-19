В 16 регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет

10:20, 19 ноября 2021, ПАИ

Обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России. Ещё в пяти регионах прививка понадобится учащимся, которые будут проходить практику не в учебном заведении, сообщает РИА «Новости».

Прививку обязаны сделать студенты Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы.

Студентам Санкт-Петербурга, Татарстана, Астрахани, Нижегородской и Калужской областей понадобится прививка для прохождения учебной практики вне стен образовательного учреждения.