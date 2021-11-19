Более полутора тысяч человек с диагнозом COVID-19 находятся под наблюдением врачей в Пскове

10:26, 19 ноября 2021, ПАИ

В Пскове под наблюдением врачей находятся более полутора тысяч человек с диагнозом COVID-19. Данные озвучили на координационном совещании с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти, которое провела глава Пскова Елена Полонская 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

О проведении на территории города мероприятий по недопущению распространения COVID-19 рассказала заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько. По ее словам, ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. На сегодняшний день под наблюдением специалистов поликлиники находятся более полутора тысяч человек, в городе работают 8-10 ковидных бригад. Количество новых пациентов, у которых был выявлен COVID-19, ежедневно варьируется от 150 до 220 человек.

Одновременно продолжается работа по вакцинации и ревакцинации псковичей, ею занимаются ежедневно 9-12 вакцинальных бригад как в поликлиниках, так и в торговых комплексах. При этом по-прежнему можно вызвать такую бригаду на предприятие или в учреждение, чтобы провести вакцинацию членов коллектива.

Всего на данный момент в Пскове получили первый компонент вакцины 74 944 человека, второй компонент - 66 765 человек. На сегодняшний день в поликлиниках города есть все виды зарегистрированных в России вакцин, в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, - только два вида: «Спутник V» и «Спутник Лайт».