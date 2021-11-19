При участии сотрудников псковского УФСБ в Серпухове задержали Дмитрия Киселева

10:29, 19 ноября 2021, ПАИ

В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с УФСБ России по Москве и Московской области, на территории Серпухова задержали совладельца аэродрома Большое Грызлово (Московская область), находящегося с 2008 года в международном розыске и скрывавшегося от органов предварительного следствия в странах Латинской Америки, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу через посредника в значительном размере, совершенной группой лиц.

Задержанный передал через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей и. о. начальника Центрального межрегионального транспортного управления Федерального агентства воздушного транспорта за документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в Российскую Федерацию частного воздушного судна РАС-75OXL, который впоследствии намеревался использовать в суде в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и пеней в размере 6,9 млн рублей.