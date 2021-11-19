Более 160 преступлений раскрыли в Пскове в октябре

10:32, 19 ноября 2021, ПАИ

За октябрь 2021 года в Пскове совершено 217 преступлений, из них 165 были раскрыты. Большая часть нераскрытых преступлений — это кражи и мошенничества в сфере цифровых технологий, совершенные дистанционно с банковских счетов граждан. Такую информацию озвучил начальник оперативного отдела УМВД России по городу Пскову Василий Федоров в ходе координационного совещания, которое в четверг, 18 ноября, провела глава города Елена Полонская. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

По словам Василия Федорова, раскрытие таких преступлений осложняется тем, что в основном злоумышленники ведут свою преступную деятельность из-за рубежа, часто пользуются подменными номерами, оперируют персональными данными граждан.

Полицейские, как отметил докладчик, проводят разъяснительную работу среди населения, но это не всегда дает положительный результат: многие жертвы дистанционных мошенников признаются, что знали о подобном виде преступлений, но все равно оказались обмануты злоумышленниками.

Также в повестке дня координационного совещания значился вопрос о реализации социальных контрактов на территории Пскова. С докладом по нему выступила начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите населения Псковской области Кристина Калашникова.

Она сообщила, что на сегодняшний день заключено 67 социальных контрактов, из них 25 связаны с поиском работы, еще 25 - с осуществлением предпринимательской деятельности, 17 соцконтрактов - с трудной жизненной ситуацией. В работе у сотрудников территориального отдела в настоящее время находится 37 заявлений на заключение социального контракта.

Денежные средства от соцконтракта могут быть направлены на активный поиск работы и трудоустройство, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, иные мероприятия для преодоления трудной жизненной ситуации.