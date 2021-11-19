Литературный вечер в честь 310-летия со дня рождения Михаила Ломоносова прошёл в Псковском филиале Академии ФСИН

10:38, 19 ноября 2021, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся литературный вечер «Науки юношей питают…», посвящённый 310-летию со дня рождения основоположника российской фундаментальной науки, государственного и общественного деятеля Михаила Ломоносова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Прозвучали доклады обучающихся, связанные с научными открытиями Михаила Ломоносова, а также творчеством крупнейшего поэта XVIII века, который стал создателем русской оды философского и высокого гражданского звучания, автором поэм, поэтических посланий, трагедий и сатир.

В завершение мероприятия среди его участников провели литературную викторину.

Организатором литературного вечера выступило научное общество совета самоуправления курсантов и студентов совместно с библиотекой Псковского филиала академии.