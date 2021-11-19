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Общество

Сборы резервистов боевого армейского резерва страны стартуют на Северо-Западе России с 22 ноября

В регионах дислокации войск (сил) Западного военного округа с 22 ноября начинается второй поток второго этапа сборов подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Всего к сборам планируется привлечь несколько тысяч граждан в составе отдельных подразделений, сформированных на базе соединений и воинских частей ЗВО.

По результатам сбора граждане, прошедшие полный курс общевойсковой подготовки, войдут в подразделения войск территориальной обороны.

Во время сбора граждане пройдут обучение и повышение квалификации в обеспечении охраны и обороны стратегически важных объектов, а также по применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЗВО.

Для проживания резервистов развернуты автономные полевые лагеря с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

В настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста. Желающим принять участие в проекте резервистам достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За 30 суток пребывания на военных сборах офицеры получат от 30 до 75 тысяч рублей, военнослужащие, стоящие на рядовых должностях, – до 25 тысяч рублей.

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