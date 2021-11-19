Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

10:56, 19 ноября 2021, ПАИ

1 905 409 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 219,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 598 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 219 912 случаев заболевания коронавирусом, 7 919 250 человек выздоровело, 260 335 – умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 63 525 человек, 54 365 пациентов выздоровело, 1006 человек умерло.