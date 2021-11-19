Избившему водителя скорой помощи псковичу предъявили обвинение

11:09, 19 ноября 2021, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего псковича, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, около часа ночи 16 ноября обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, возле торгового комплекса на улице Коммунальной в Пскове учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи. Обвиняемый посчитал, что врачи слишком долго ехали на вызов к его знакомой.

В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков.

Дебошир был изобличен в ходе совместной работы с полицейскими.

В настоящее время следователи задержали злоумышленника и предъявили ему обвинение.