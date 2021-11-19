Кусты кизильника высадили на территории усадьбы Беклешова в Пскове

11:29, 19 ноября 2021, ПАИ

19 ноября в рамках проекта программы приграничного сотрудничества высадили 226 кустарников кизильника для создания живой изгороди во внутреннем дворе усадьбы Беклешова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, были поставлены два вазона в виде деревьев, четыре скамейки и установлена велопарковка. В рамках благоустройства также куплена гирлянда для украшения внутреннего двора усадьбы. На эти цели привлечено около 700 тысяч рублей грантовых средств.

Участие в благоустройстве приняли и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин, а также представители комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова.

Благоустройство территории, прилегающей к усадьбе, не вошло в проект реконструкции дома, финансовые средства на эти работы и озеленение территории были привлечены из проекта «Зелёные города будущего», реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014–2020 годов.