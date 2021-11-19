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Культура

«Черная пятница» началась в Псковском драмтеатре

«Черная пятница» стартовала в Псковском театре драмы сегодня. Зрители могут купить билеты на спектакли и концерты «Потапов-феста» со скидкой до 50%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В акции участвуют:

1. «Хуума» – скидка 40%

Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска покажет спектакль «Хуума» – современную драму, рассматривающую фундаментальные вопросы человеческого бытия через призму мифологического мировоззрения эвенов. Молодой герой задается вопросом: каково там, «наверху», в священном стойбище хуума («hуума» в переводе «мираж стада, табун оленей»). Насыщенный танцем спектакль особенно заинтересует поклонников пластического театра.

Спектакль состоится на большой сцене Псковского театра драмы 28 ноября в 19:00.

Промокод на скидку: POTAPOVFEST1

Подробнее о спектакле здесь.

2. «Моя любимая Родина. Пробуждение» – скидка 20%

Ансамбль танца народов Севера «Гулун» познакомит псковскую публику с самобытной культурой северных народов – ритуальными танцами, завораживающими звуками древних музыкальных инструментов, горловым пением якутов. Каждый танец ансамбля «Гулун» – это настоящий шедевр фольклорного творчества северных народов, олицетворяющий историю, быт, характер народа.

На концерт песни и танца Якутии приглашают псковичей 29 ноября в 20:00.

Промокод на скидку: POTAPOVFEST2

Подробнее о концерте здесь.

3. «Та, которую не ждали» – скидка 50%

Альметьевский татарский драматический театр представит на «Потапов-фесте» спектакль «Та, которую не ждали» (режиссер – Сергей Потапов) по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны. Известный драматург Касона написал пьесу «Утренняя фея» по мотивам народной испанской легенды – красивой, возвышенной, мелодраматической истории о появлении необыкновенной странницы в доме скорбящей семьи.

Спектакль «Та, которую не ждали» пройдет на большой сцене Псковского театра драмы 30 ноября в 19:00.

Промокод на скидку: POTAPOVFEST3

Подробнее о спектакле здесь.

4. «Магазин» – скидка 30%

В рамках проекта «Лучшие спектакли России в Пскове» Альметьевский татарский драматический театр привезет в Псков один из самых резонансных своих спектаклей – «Магазин» режиссера Эдуарда Шахова. Психологическая, остросоциальная драма рассказывает жуткую историю молодой девушки, попавшей в рабство к жестокой хозяйке небольшого магазина в Москве. Спектакль – пятикратный номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Спектакль «Магазин» Альметьевский театр представит на малой сцене Пушкинского театра 29 ноября в 13:00 и 18:00.

Промокод на скидку: MAGAZIN1 (на 13:00) и MAGAZIN2 (на 18:00)

Подробнее о спектакле здесь.

Акция продлится четыре дня – с 19 по 22 ноября, купить билеты со скидкой зрители смогут до 23:59 понедельника. Скидки действуют также и в театральной кассе, которая работает ежедневно с 9:30 до 21:00 с перерывом на обед с 15:00 до 15:30. С 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы состоится «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. С афишей фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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