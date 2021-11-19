Более 37 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

11:30, 19 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

18 ноября в стране зафиксировано 1 254 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 36 004 человека.

Всего по состоянию на 19 ноября в России выявлено 9 257 068 случаев заболевания коронавирусом, 7 956 254 человека выздоровело, 261 589 – умерло.