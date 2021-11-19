70% россиян пожаловались на финансовые трудности

11:40, 19 ноября 2021, ПАИ

70% россиян жалуются на финансовые сложности. Чаще всего так отвечают на вопрос люди в возрасте 51-65 лет и жители сел. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, пишет РБК.

За последний год ситуация немного ухудшилась — в 2020-м о трудном материальном положении говорили 66 процентов участников исследования. В последнем опросе о возможности легко или очень легко удовлетворять основные потребности с помощью месячного дохода семьи рассказали 29 процентов.

Вместе с тем доля граждан, которые надеются на улучшение личной ситуации, выросла с десяти процентов год назад до 24 процентов. Почти столько же надеялись на перемены к лучшему в допандемийном 2019 году. Ухудшения ситуации ожидает 21 процент респондентов, а 44 процента уверены, что в их жизни в плане материальной обеспеченности ничего не изменится.