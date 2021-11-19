Две тысячи литров спиртного без документов изъяла полиция в Великих Луках

11:49, 19 ноября 2021, ПАИ

Две тысячи литров спиртного без документов изъяла полиция в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 ноября в магазине на улице Строителей выявили факт хранения алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Установлено также, что здесь осуществлялась реализация спиртного с нарушением установленных временных рамок. Изъято более тысячи литров вина, водки, настойки, пива. В этот же день в магазине на Октябрьском проспекте выявлен факт оборота пива без сопроводительных документов, подтверждающих легальность его производства и оборота. Изъято более ста литров пива.

18 ноября на складе на улице Первомайской выявлен еще один факт хранения алкогольной продукции без сопроводительных документов. Из незаконного оборота изъято свыше тысячи литров спиртных напитков в ассортименте.

Проводятся проверки.