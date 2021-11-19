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Общество

Проблемы дорожной безопасности и наркомании обсудили полицейские со студентами ПсковГУ

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, который проводится ежегодно в третье воскресенье ноября, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова провела профилактическую беседу со студентами Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Второкурсникам представили социальный видеоролик, посвящённый памяти погибших в ДТП и предостерегающий от возможной трагедии всех участников дорожного движения.

Спикер напомнила об основных правилах поведения на дороге и привела из своей практики примеры небрежного отношения к собственной безопасности со стороны отдельных пешеходов: разговоры по мобильному телефону, прослушивание музыки через наушники во время перехода проезжей части. Она отметила, что использование гаджетов притупляет внимание, а отсутствие привычки убедиться в безопасности перехода лишает пешехода возможности адекватно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.

Другой важной темой для обсуждения стала проблема наркомании. В рамках операции «Призывник», направленной на проведение антинаркотической работы с лицами призывного возраста, пропаганду здорового образа жизни, старший оперуполномоченный ОКОН УМВД России по городу Пскову капитан полиции Павел Андрюхин и оперуполномоченный младший лейтенант полиции Руслан Никаноров рассказали юношам и девушкам о негативном воздействии наркотических веществ на нервную систему и весь человеческий организм, о тяжелой психической и физической зависимости от них.

Выступающие особо отметили высокий уровень смертности, вызванной передозировками препаратов, различными заболеваниями, являющимися результатом наркотизации, а также несчастными случаями в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские сообщили аудитории о предусмотренных законодательством серьезных мерах уголовной ответственности за противоправную деятельность, связанную с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ.

В завершение встречи сотрудники полиции ответили на многочисленные вопросы студентов.

Добавим, мероприятие было организовано руководством УМВД России по городу Пскову совместно с членами Общественного совета при городском управлении внутренних дел.

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