Более двух тысяч литров спиртного изъяли полицейские в Великих Луках

12:23, 19 ноября 2021, ПАИ

Более двух тысяч литров спиртного изъяли полицейские в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела организации применения административного законодательства УОООП УМВД России по Псковской области 17 ноября в магазине на улице Строителей в Великих Луках выявили факт хранения алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов, подтверждающих легальность её производства и оборота. Установлено также, что здесь спиртное продавали с нарушением установленных временных рамок. Полицейские изъяли из магазина более тысячи литров вина, водки, настойки, пива.

В этот же день в магазине на Октябрьском проспекте в Великих Луках полицейские выявили факт оборота пива без сопроводительных документов. Полицейские изъяли из магазина более ста литров пива.

А 18 ноября на складе на улице Первомайской в Великих Луках полицейские выявили ещё один факт хранения алкогольной продукции без сопроводительных документов. Из незаконного оборота изъято свыше тысячи литров спиртного.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.