Губернатор Псковской области поздравил педагогов вузов с профессиональным праздником

12:32, 19 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил педагогов вузов с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«В этом год мы впервые отмечаем профессиональный праздник преподавателей, посвятивших свою жизнь образованию молодёжи и её привлечению к наукам, - говорится в поздравлении губернатора. - Ваш интеллектуальный ресурс, уникальный потенциал, знания и опыт всегда будут востребованы. Благодаря вашему труду в Псковской области становится все больше молодых специалистов с высокой квалификацией, активно развивается сфера образования и науки.

Свои профессиональным и неравнодушным отношением к делу вам удается вдохновить и заинтересовать молодёжь, раскрыть ее потенциал, помочь достичь молодым специалистам самые амбициозные цели и найти своё призвание в жизни.

Наша задача — обеспечить вам достойные условия работы, поддерживать и развивать ваши таланты и ваших воспитанников. Для Администрации области эти направления всегда в приоритете.

Уважаемые преподаватели высшей школы! Искренне благодарю вас за ответственный труд и самоотдачу, любовь и преданность к своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, успехов и всего самого доброго!

Пусть каждый день приносит новые открытия и яркие идеи, которые будут с успехом реализовываться и служить на благо Псковской области и всей страны!»