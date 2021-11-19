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Общество

Псковичей приглашают в мобилизационный резерв Вооруженных сил

Военный комиссариат Псковской области предлагает гражданам заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве. В первую очередь приглашаются те, кто состоит на общем воинском учете 1-й категории запаса, 1-21 разрядов по прямым военно-учетным специальностям и прямому штатно-должностному предназначению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Кандидат в резерв должен иметь общее образование не ниже среднего (полного), быть годным к военной службе (в том числе с незначительными ограничениями) и физически подготовленным по общемедицинским показателям.

Заключить контракт о пребывании в резерве могут граждане, не имеющие иностранного гражданства, офицеры запаса, прошедшие военную службу (младшие офицеры до 47 лет, старшие офицеры до 52 лет), в том числе полковники и капитаны 1 ранга до 57 лет.

Резервисты получают финансовое обеспечение: месячный оклад, районные коэффициенты, ежемесячную процентную надбавку за непрерывное пребывание в резерве к окладу (сумма выплат составит 5-8 тысяч рублей), единовременную денежную выплату при заключении нового контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Пребывание в мобилизационном резерве предусматривает сохранение за кандидатом места работы и заработной платы, компенсацию предприятию расходов на выплату среднего заработка. Также гражданин обеспечивается вещевым имуществом личного пользования и продовольствием на время проведения сборов.

В подготовку резервиста входят ежемесячные тренировочные занятия от 1 до 3 суток, ежегодные учебные сборы с резервистами на штатных воинских должностях от 15 до 60 суток. Суммарная продолжительность учебных сборов в мирное время не должна превышать 24 месяца.

По вопросам, связанным с поступлением в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил Российской Федерации, граждане могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

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