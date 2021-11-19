Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Из-за мошенников псковичи лишились миллиона рублей

Из-за мошенников псковичи лишились миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За последние дни нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Дно, а также Пушкиногорского и Великолукского районов под предлогами осуществления операций по купле-продаже различных товаров через интернет, оказания «помощи» якобы для предотвращения несанкционированного оформлении кредита и с предложениями о предоставлении работы звонили некие незнакомцы. Некоторые из них представлялись сотрудниками банков. 

Граждане поддались на ухищрения злоумышленников и недосчитались в своих кошельках немалых сумм. Причиненный всем им ущерб, по предварительным подсчетам, составил 978 тысяч рублей. Потерпевшими оказались в большинстве своем люди не пенсионного возраста. Они обратились за помощью в полицию. В рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Ребёнок пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Невельском районе
19 ноября 2021

Певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара
18 ноября 2021

Двое мужчин незаконно добывали рыбу сетями в акватории Тёплого озера

18 ноября 2021

В Локнянском районе возбудили уголовное дело за подделку водительского удостоверения
18 ноября 2021

Иномарка в Пскове сбила ребёнка
18 ноября 2021

Восемь человек пострадали на дорогах Псковской области за семь дней
18 ноября 2021

Тело мужчины обнаружили в Печорском районе

18 ноября 2021

Водитель сбил пешехода в Невеле


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...