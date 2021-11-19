Из-за мошенников псковичи лишились миллиона рублей

13:10, 19 ноября 2021, ПАИ

Из-за мошенников псковичи лишились миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За последние дни нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Дно, а также Пушкиногорского и Великолукского районов под предлогами осуществления операций по купле-продаже различных товаров через интернет, оказания «помощи» якобы для предотвращения несанкционированного оформлении кредита и с предложениями о предоставлении работы звонили некие незнакомцы. Некоторые из них представлялись сотрудниками банков.

Граждане поддались на ухищрения злоумышленников и недосчитались в своих кошельках немалых сумм. Причиненный всем им ущерб, по предварительным подсчетам, составил 978 тысяч рублей. Потерпевшими оказались в большинстве своем люди не пенсионного возраста. Они обратились за помощью в полицию. В рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел выясняются все обстоятельства произошедшего.