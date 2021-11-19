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Общество

Псковичи представят экспозицию о военном подвиге соотечественников на всероссийском форуме школьных музеев

Центр развития творчества детей и молодёжи Псковского района в пятницу, 19 ноября, принимает участие в первом всероссийском форуме школьных музеев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковскую область на форуме представляют ученики 7–10 классов Писковской средней школы: Владимир Ушаков, Мария Бондарук, Даниил Аверченко, Егор Иванов, Александра Кадетова, а также методисты Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района Федор Леонов и Ирина Беняк. Напомним, что ранее творческая команда Центра одержала победу во всероссийском конкурсе школьных музеев, посвящённом памятным датам и событиям Великой Отечественной войны.

В рамках форума псковичи в виртуальном формате представляют пространства музея Писковской средней школы. Особый акцент ребята и их педагоги сделали на выставке «Героические страницы подвига», которая посвящена воинской славе района. Там можно увидеть личные вещи защитников города и района, многие из которых были найдены поисковиками на местах боев. На стендах размещены фотографии подпольщиков, партизан, карта освобождения области.

Презентация музея Писковской школы войдёт в виртуальную выставку, которая создана на основе работ – победителей всероссийского конкурса.

В рамках форума участники из разных регионов, объединившись в команды, будут работать над созданием проекта развития школьного музея с учётом региональных особенностей и современных тенденций музейного дела. Итоги этого испытания подведут на пленарном заседании. Команды-победители, создавшие наиболее яркие, творческие и интересные проекты «музея-будущего», поедут во всероссийский детский центр «Орлёнок».

Посмотреть трансляцию первого всероссийского форума школьных музеев и увидеть онлайн-выставку можно на официальном портале Музея Победы.

Первый всероссийский форум школьных музеев проводит Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

В мероприятии принимают участие педагоги и активисты школьных музеев всех 85 субъектов РФ, представители Министерства просвещения РФ, комитета Госдумы по образованию и науке, Департамента образования и науки города Москвы, Российской академии образования, учреждений культуры и общественных организаций. Участники собрались, чтобы обсудить важные и актуальные вопросы по сохранению культурной и исторической памяти, противодействию фальсификации истории в условиях глобальных вызовов, стоящих перед современной Россией.

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