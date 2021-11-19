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Культура

О битве за лён рассказали в псковской библиотеке

На очередном занятии «Народного университета» читатели Псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва послушали лекцию краеведа Юлии Никифоровой «Битва за лён: к вопросу создания псковской льняной биржи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Юлия Никифорова напомнила собравшимся, что Псковская льняная биржа открылась в 1908 году, о чём председатель губернской управы Сергей Иванович Зубчанинов докладывал очередному губернскому Земскому собранию на съезде в 1909 году.

В том же году был создан Биржевой комитет, председателем которого был избран городской голова Алексей Алексеевич Агапов.

Псковская и Новгородская земли стали производить большое количество льна на продажу в XII-XIII веках вероятно потому, что этому благоприятствовал нежаркий и достаточно влажный климат, способствующий созданию наиболее длинного и прочного льноволокна, объяснила докладчица.

Близость Западной Европы, удобные водные пути также послужили развитию псковской льноторговли. А когда льняная промышленность начала развиваться и в центральной части России, для переработки льна и обучения льняному делу из Пскова в Москву направлялись лучшие мастера по выделке льняных тканей.

К XIX веку льноводство в Псковской губернии достигло наивысшего развития, не случайно на многих гербах городов и уездов были изображены снопы льна на фоне золотого поля. Изобретение машинного прядения дало этому очередной толчок.

В то время по производству льна в России Псковская губерния занимала первое место (доля посевных площадей составляла около 14% от общероссийских). Ежегодно она поставляла на европейский рынок около 33 млн т льняного волокна и свыше 8 млн т льняных семян. Псковский лен славился своим высоким качеством, на международных выставках в Москве, а затем и в Париже, Чикаго, Филадельфии он был отмечен дипломами и медалями.

Юлия Никифорова также рассказала, что развитие льняного дела в Псковской губернии в XIX веке можно проследить по книге «Лён и Псковская губерния» дореволюционного краеведа Ивана Ивановича Василёва, имя которого носит историко-краеведческая библиотека.

Запись лекции Юлии Никифоровой в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва можно посмотреть по ссылке.

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